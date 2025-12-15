При стрельбе в университете в США погиб студент из Узбекистана

Студент из Узбекистана погиб в результате стрельбы в Брауновском университете в США. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в своем Telegram-канале.

Стрельба в университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд произошла в субботу. В результате погибли двое студентов, пострадали девять человек. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался бывший военный Бенджамин Эриксон, пишет 360.ru.

«В связи с трагической стрельбой на территории Университета Брауна... выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммад-Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента», - написал пресс-секретарь.

Диппредставительства Узбекистана находятся в контакте с родственниками погибшего и соответствующими органами США.

