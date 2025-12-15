За ночь над Россией уничтожили 130 украинских дронов
Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России 130 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 23.00 мск 14 декабря до 7.00 мск 15 декабря... перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении.
Военные сбили 38 дронов в Астраханской области, 25 – в Брянской, 25 – над Московским регионом, в том числе 15 летевших на Москву аппаратов. Кроме того, по восемь беспилотников уничтожили в Белгородской, Ростовской, Калужской областях, шесть - в Тульской, четыре – в Калмыкии.
Еще по три БПЛА ликвидировали над Курской и Орловской областями, по одному – над Рязанской областью и водами Каспийского моря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей перехватили и уничтожили 15 беспилотников, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За ночь над Россией уничтожили 130 украинских дронов
- Трамп: В Вашингтоне построят триумфальную арку
- В Ростовской области отразили массированную атаку дронов на 12 муниципалитетов
- Долина просила оставить ей пианино и стул в ходе сделки с квартирой
- СМИ: Wildberries может запустить сервис такси в РФ в 2026 году
- Долги россиян по налогам достигли рекордных 3,3 трлн рублей
- СМИ: Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков в чатах знакомств
- Россиян предупредили о риске упразднения банковской тайны из-за привязки ИНН к счетам
- СМИ: Руководить обороной в период военного положения будут главы регионов
- Уиткофф: Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru