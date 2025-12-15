За ночь над Россией уничтожили 130 украинских дронов

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России 130 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 23.00 мск 14 декабря до 7.00 мск 15 декабря... перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении.

Военные сбили 38 дронов в Астраханской области, 25 – в Брянской, 25 – над Московским регионом, в том числе 15 летевших на Москву аппаратов. Кроме того, по восемь беспилотников уничтожили в Белгородской, Ростовской, Калужской областях, шесть - в Тульской, четыре – в Калмыкии.

Еще по три БПЛА ликвидировали над Курской и Орловской областями, по одному – над Рязанской областью и водами Каспийского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей перехватили и уничтожили 15 беспилотников, пишет 360.ru.

