Пригожин собирается построить на Рублевке Центр реабилитации для бойцов ЧВК «Вагнер»
Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что направил письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением построить Центр психологической реабилитации в районе Рублевского шоссе в Подмосковье. Его заявление публикует пресс-служба в Telegram-канале.
Так он ответил на вопрос о том, предусматривает ли ЧВК «Вагнер» какие-либо меры их психологической поддержки солдатам, которые участвовали в военных действиях.
Строительство планируется начать на участке земли на Рублевке, принадлежащем компании «Конкорд», которой владеет Пригожин.
«Буквально вчера отправил губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации на принадлежащем компании «Конкорд» уже более десятка лет участке, который длительное время продолжал быть не застроен просто потому, что мне не нужен участок на Рублевке. Место жутковатое, но участникам СВО к этому не привыкать», заявил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин возмутился тем, что «на основных государственных каналах» исключают упоминания о «музыкантах». Он обвинил в этом российские власти, которые ставят задачу перед СМИ по освещению специальной военной операции.
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