Пригожин раскритиковал освещение роли ЧВК «Вагнер» в официальных СМИ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин возмутился тем, что «на основных государственных каналах» исключают упоминания о «музыкантах». Он обвинил в этом российские власти, которые ставят задачу перед СМИ по освещению специальной военной операции.

Пригожин пригрозил засудить издание «Фонтанка»

Пригожин считает, что «любая война ложится в историю государства».

«Задача власти сегодня — оставить в истории для будущих поколений не то, что простые русские мужики, в том числе с зон, выигрывали сражения в этой войне. Задача власти — убедить всех, что это делали напомаженные генералы и дамы-генералы, щелкая наманикюренными пальцами по красному дереву в своих кабинетах. Поэтому слово ЧВК «Вагнер» тщательно убирается, замазывается», – публикует его комментарий в Telegram-канале пресс-служба.

Об этом Пригожин заявил после публикации кадра из фильма RT об участвующих в специальной военной операции (СВО) бывших заключенных. Журналисты РИА «Новый День» отметили, что не заметили упоминания ЧВК «Вагнер».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СМИЕвгений ПригожинЧВКЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры