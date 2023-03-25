Пригожин раскритиковал освещение роли ЧВК «Вагнер» в официальных СМИ
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин возмутился тем, что «на основных государственных каналах» исключают упоминания о «музыкантах». Он обвинил в этом российские власти, которые ставят задачу перед СМИ по освещению специальной военной операции.
Пригожин считает, что «любая война ложится в историю государства».
«Задача власти сегодня — оставить в истории для будущих поколений не то, что простые русские мужики, в том числе с зон, выигрывали сражения в этой войне. Задача власти — убедить всех, что это делали напомаженные генералы и дамы-генералы, щелкая наманикюренными пальцами по красному дереву в своих кабинетах. Поэтому слово ЧВК «Вагнер» тщательно убирается, замазывается», – публикует его комментарий в Telegram-канале пресс-служба.
Об этом Пригожин заявил после публикации кадра из фильма RT об участвующих в специальной военной операции (СВО) бывших заключенных. Журналисты РИА «Новый День» отметили, что не заметили упоминания ЧВК «Вагнер».
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