Пригожин: После контракта с ЧВК «Вагнер» помиловали более 5 тысяч заключенных

«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК Вагнер и вышло на свободу по помилованию более 5 тысяч человек», — рассказал Пригожин.

По его данным, число рецидивистов, которые совершили повторное преступление в течение месяца, составляет 0,31 процента.

«Это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО», — утверждает российский бизнесмен.

По мнению Пригожина, преступность в России «удалось снизить в 10 раз» благодаря ЧВК и бывшим заключенных, оказавшихся в ее рядах в зоне проведения СВО.

Ранее Пригожин заявил о полном прекращении набора заключенных из исправительных учреждений в «Вагнер». Причины такого решения не уточнялись.



