Пригожин: После контракта с ЧВК «Вагнер» помиловали более 5 тысяч заключенных
Более 5 тысяч бывших заключенных, подписавших контракт с частной военной компанией «Вагнер» и прошедших службу в зоне специальной военной операции (СВО), были помилованы. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его комментарий публикует пресс-служба в Telegram-канале.
«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК Вагнер и вышло на свободу по помилованию более 5 тысяч человек», — рассказал Пригожин.
По его данным, число рецидивистов, которые совершили повторное преступление в течение месяца, составляет 0,31 процента.
«Это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО», — утверждает российский бизнесмен.
По мнению Пригожина, преступность в России «удалось снизить в 10 раз» благодаря ЧВК и бывшим заключенных, оказавшихся в ее рядах в зоне проведения СВО.
Ранее Пригожин заявил о полном прекращении набора заключенных из исправительных учреждений в «Вагнер». Причины такого решения не уточнялись.
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