Пригожин сделал заявление в связи с гибелью военкора Татарского

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно поблагодарил военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате взрыва 2 апреля в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер.

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«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда», - заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что голос Татарского «будет жить всегда и говорить только правду».

Ранее Евгений Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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