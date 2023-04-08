Пригожин сделал заявление в связи с гибелью военкора Татарского
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно поблагодарил военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате взрыва 2 апреля в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер.
«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда», - заявил Пригожин.
Он подчеркнул, что голос Татарского «будет жить всегда и говорить только правду».
Ранее Евгений Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер», сообщает «Радиоточка НСН».
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