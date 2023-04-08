Пригожин сделал заявление в связи с гибелью военкора Татарского

«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда», - заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что голос Татарского «будет жить всегда и говорить только правду».

Ранее Евгений Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер», сообщает «Радиоточка НСН».