Защита Треповой не стала обжаловать решение об аресте по делу о теракте
Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте подозреваемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные картотеки судебных дел Москвы.
Во вторник столичный Басманный суд Москвы отправил Трепову под арест на два месяца. Как отмечается в карточке дела, постановление суда вступило в силу 8 апреля. Предположительно, представители подозреваемой решили не обжаловать ее арест либо не успели сделать это в трехдневный срок.
Трепова проходит по делу о теракте, которое было возбуждено после взрыва в петербургском кафе на Университетской набережной. В результате инцидента, произошедшего 2 апреля, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). По предварительным данным, Трепова передала журналисту статуэтку со спрятанным в ней взрывным устройством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru