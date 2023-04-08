Защита Треповой не стала обжаловать решение об аресте по делу о теракте

Во вторник столичный Басманный суд Москвы отправил Трепову под арест на два месяца. Как отмечается в карточке дела, постановление суда вступило в силу 8 апреля. Предположительно, представители подозреваемой решили не обжаловать ее арест либо не успели сделать это в трехдневный срок.

Трепова проходит по делу о теракте, которое было возбуждено после взрыва в петербургском кафе на Университетской набережной. В результате инцидента, произошедшего 2 апреля, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). По предварительным данным, Трепова передала журналисту статуэтку со спрятанным в ней взрывным устройством.

