Пригожин пригрозил засудить издание «Фонтанка»

По мнению Пригожина, «Фонтанка» «передернула» его слова, «собрав в маленький отрезок огромное количество оскорбительных слов».

«Мои юристы внимательно проверят этот текст и все последующие, которые будет выпускать «Фонтанка». И если будет хоть какой-то повод засадить лет на 10 кучку негодяев, которые генерят эти тексты, то мы обязательно это сделаем, а также внимательно посмотрим, откуда эта газетенка берет сейчас деньги», – пообещал основатель ЧВК.

По словам Пригожина, его специалисты также проанализуют более ранние публикации издания о ЧВК «Вагнер».

Ранее в субботу Пригожин рассказал, что более 5 тысяч бывших заключенных, подписавших контракт с частной военной компанией «Вагнер» и прошедших службу в зоне специальной военной операции (СВО), были помилованы. Его комментарий публикует пресс-служба в Telegram-канале.





