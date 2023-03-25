Пригожин пригрозил засудить издание «Фонтанка»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов «засадить лет на 10» авторов издания «Фонтанка» после публикации об освобожденных заключенных, которых журналисты назвали «помилованными преступниками».

Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

По мнению Пригожина, «Фонтанка» «передернула» его слова, «собрав в маленький отрезок огромное количество оскорбительных слов».

«Мои юристы внимательно проверят этот текст и все последующие, которые будет выпускать «Фонтанка». И если будет хоть какой-то повод засадить лет на 10 кучку негодяев, которые генерят эти тексты, то мы обязательно это сделаем, а также внимательно посмотрим, откуда эта газетенка берет сейчас деньги», – пообещал основатель ЧВК.

По словам Пригожина, его специалисты также проанализуют более ранние публикации издания о ЧВК «Вагнер».

Ранее в субботу Пригожин рассказал, что более 5 тысяч бывших заключенных, подписавших контракт с частной военной компанией «Вагнер» и прошедших службу в зоне специальной военной операции (СВО), были помилованы. Его комментарий публикует пресс-служба в Telegram-канале.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СудЧВК "Вагнер"ЧВКИосиф Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры