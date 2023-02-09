Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»
Частная военная компания «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, сообщает пресс-служба бизнесмена в своем Telegram-канале.
Пригожин подтвердил информацию издания Live24 о том, что набор в ЧВК из исправительных учреждений не ведется, и сам основатель «Вагнера» не приезжает в колонии.
«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен», — указал бизнесмен.
Пригожин подчеркнул, что все обязательства перед работающими в ЧВК выполняются, пишет РИА ФАН.
Ранее Пригожин сравнил стратегию «Вагнера» с шахматной партией, напоминает телеканал «360». По его словам, действия ЧВК — сложный процесс, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна партия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru