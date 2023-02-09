Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Пригожин подтвердил информацию издания Live24 о том, что набор в ЧВК из исправительных учреждений не ведется, и сам основатель «Вагнера» не приезжает в колонии.

«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен», — указал бизнесмен.

Пригожин подчеркнул, что все обязательства перед работающими в ЧВК выполняются, пишет РИА ФАН.

Ранее Пригожин сравнил стратегию «Вагнера» с шахматной партией, напоминает телеканал «360». По его словам, действия ЧВК — сложный процесс, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна партия.

