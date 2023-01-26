Власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией
26 января 202318:47
Власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
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26 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru