Власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией

Власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:КриминалСШАСанкции СШАЧВК "Вагнер"
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