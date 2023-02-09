Стрелков объяснил, к чему приведёт прекращение набора заключённых в ЧВК «Вагнер»

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в своём Telegram-канале заявил, что набор заключённых в ЧВК «Вагнер» прекратился, вероятно, по команде сверху.

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Комментируя слова основателя группы Евгения Пригожина он отметил, что из-за этого ЧВК лишится «источников восполнения больших потерь в пехоте», что отразится на боеспособности.

«Полагаю, что прекращение набора вызвано «командой сверху». И (через некоторое время) серьёзно отразится на способности «Вагнера» успешно штурмовать в лоб позицию за позицией, как происходит сейчас под Бахмутом» - написал Стрелков.

Он добавил, что не намерен оценивать целесообразность и правильности такого решения, так как «палка о двух концах».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращён, сообщает НСН.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Игорь Стрелков
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