Стрелков объяснил, к чему приведёт прекращение набора заключённых в ЧВК «Вагнер»

Комментируя слова основателя группы Евгения Пригожина он отметил, что из-за этого ЧВК лишится «источников восполнения больших потерь в пехоте», что отразится на боеспособности.

«Полагаю, что прекращение набора вызвано «командой сверху». И (через некоторое время) серьёзно отразится на способности «Вагнера» успешно штурмовать в лоб позицию за позицией, как происходит сейчас под Бахмутом» - написал Стрелков.

Он добавил, что не намерен оценивать целесообразность и правильности такого решения, так как «палка о двух концах».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращён, сообщает НСН.

