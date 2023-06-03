Пригожин попросил Собчак связаться с ним по непубличным каналам
3 июня 202316:41
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил журналистку Ксению Собчак связаться с ним по непубличным каналам, чтобы обсудить детали планируемой беседы.
По словам бизнесмена, его пресс-служба не может связаться с журналисткой.
Накануне Пригожин согласился ответить на вопросы журналистки Ксении Собчак при условии, что материал будет выложен только в российских соцсетях.
Также бизнесмен ответил на критику депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова по поводу подразделения «Ахмат». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru