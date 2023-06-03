Пригожин попросил Собчак связаться с ним по непубличным каналам

По словам бизнесмена, его пресс-служба не может связаться с журналисткой.



Накануне Пригожин согласился ответить на вопросы журналистки Ксении Собчак при условии, что материал будет выложен только в российских соцсетях.

Также бизнесмен ответил на критику депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова по поводу подразделения «Ахмат». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

