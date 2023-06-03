Пригожин уладил конфликт с Кадыровым по телефону

«В настоящий момент конфликт улажен. Я пообщался в тот же день... Мне позвонил Рамзан (Кадыров - прим. НСН). Мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем всю эту историю на тормоза», – отметил Пригожин.

Он отметил, что долго молчал, потому что его слова по ситуации могли трактовать как попытку разжечь межнациональную рознь в России. Проблема заключается в том, что любые межнациональные конфликты в нашей стране гасят очень долго, подчеркнул Пригожин.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН выразил мнение, что конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и зампредседателя правительства Чечни и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым выглядит очень странно.

«Очень странная ситуация. Все, что должно контролироваться министерством обороны, вынесено за скобки. Идет спор между владельцем «несуществующей» частной военной кампании Евгением Пригожиным, которому подчиняется большое количество вооруженных людей, и неформальным представителем Чечни Адамом Делимхановым, который подчиняется только главе Чечни Рамзану Кадырову. Эта ситуация создает диалог двух силовых структур, которые формально не очень подчинены федеральной власти. Они же спорят о том, кто раскачивает в стране политическую ситуацию», - сказал Гращенков.





