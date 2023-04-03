Пригожин поделился желанием вернуться в пандемию

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что хочет вернуться во времена пандемии. Об этом шоумен заявил в беседе с MK.RU.

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Рассказывая о праздновании своего 54-летия, Пригожин отметил, что его день рождения прошел дома, в компании родных и близких друзей.

При этом продюсер подчеркнул, что не испытал праздничного настроения. Во время пандемии, по словам Пригожина, его супруга, эстрадная певица Валерия, приготовила мужу на день рождения жареный, вареный и сладкий картофель, как в фильме «Девчата». Вспоминая свой «картофельный» день рождения, Пригожин заявил, что снова хотел бы вернуться в пандемию. Продюсер добавил, что торжество прошло скромно и без алкоголя.

Ранее Пригожин в беседе с НСН объяснил растущую популярность ремикса советского хита «Комарово» душевностью оригинала, назвав композицию шедевром.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПандемияДень РожденияИосиф Пригожин

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