Пригожин поделился желанием вернуться в пандемию
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что хочет вернуться во времена пандемии. Об этом шоумен заявил в беседе с MK.RU.
Рассказывая о праздновании своего 54-летия, Пригожин отметил, что его день рождения прошел дома, в компании родных и близких друзей.
При этом продюсер подчеркнул, что не испытал праздничного настроения. Во время пандемии, по словам Пригожина, его супруга, эстрадная певица Валерия, приготовила мужу на день рождения жареный, вареный и сладкий картофель, как в фильме «Девчата». Вспоминая свой «картофельный» день рождения, Пригожин заявил, что снова хотел бы вернуться в пандемию. Продюсер добавил, что торжество прошло скромно и без алкоголя.
Ранее Пригожин в беседе с НСН объяснил растущую популярность ремикса советского хита «Комарово» душевностью оригинала, назвав композицию шедевром.
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