Продюсер Пригожин жестко ответил на призывы «остановить Путина»

Представителям шоу-бизнеса, которые желают проявить гражданскую позицию и лично знакомы с украинским президентом Владимиром Зеленским, следует уговорить его сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что задача артиста заключается в том, чтобы радовать зрителя, а не рассуждать о глобальной политике и обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с требованием остановить проведение специальной военной операции на Украине.