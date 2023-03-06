Продюсер Пригожин жестко ответил на призывы «остановить Путина»
Представителям шоу-бизнеса, которые желают проявить гражданскую позицию и лично знакомы с украинским президентом Владимиром Зеленским, следует уговорить его сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что задача артиста заключается в том, чтобы радовать зрителя, а не рассуждать о глобальной политике и обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с требованием остановить проведение специальной военной операции на Украине.
Кроме того, Пригожин выразил негодование в том, что представители шоу-бизнеса обращаются к Путину, однако при этом не просят Североатлантический альянс и США остановить конфликт.
Ранее Иосиф Пригожин осудил принуждение молодых артистов петь патриотические песни. По словам продюсера, заставлять кого-то исполнять патриотические песни не нужно, ведь творчество должно идти изнутри, его надо чувствовать, сообщает НСН.
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