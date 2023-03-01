«Это как в сексе!»: Продюсер Пригожин объяснил успех ремикса советского хита «Комарово»

Ремикс песни «Комарово» из компьютерной игры Atomic Heart занял первую строчку чарта сервиса «Яндекс.Музыка». В приложении «VK Музыка» трек расположился на 12-м месте. Оригинал песни «Комарово» спустя год после своего дебюта в 1985 году получил звание «Песня года». Исполнял хит 90-х народный артист России Игорь Скляр, у которого времени для комментария НСН пока не нашлось. Продюсер Иосиф Пригожин связал растущую популярность ремиксов советских песен с их душевностью - даже новое звучание вечных хитов оказалось для молодежи привлекательнее западной музыкальной «жвачки».

«Дело в том, что раньше писали шедевры. Почему Чайковский спустя столько лет известен всему миру? По той же самой причине: шедевры - без времени! Музыкальная тенденция за последние годы была направлена практически на разрушение. Нам совали какую-то жвачку. Чуть-чуть пожевал, а сладость заканчивается через одну минуту. Ты потом её жуёшь, а она уже невкусная. Вот такую жвачку нам в последнее время навязывали отовсюду. Где мы, а где рэп культура? Как это относится к нашим традиционным и комфортным обстоятельствам? Просто маркетинг феноменален! Кто-то где-то пишет, мол, дайте дорогу молодым. Они все шизофреники! Они снесли все, что было настоящим и естественным. А сейчас, когда мы стали обращать внимание на себя и наше национальное достояние, молодежь это прочувствовала. Ну ведь нет сейчас ничего похожего на шедевры, написанные Юрием Антоновым, например! Там есть мелодия, слова, смысл, посыл. Люди делали это добросовестно. То же самое я могу сказать про The Beatles, Пола Маккартни и так далее, - считает он.



Пригожин при этом отметил, что поддерживает ремиксы хороших советских песен, если с тех пор не написано ничего стоящего.

«Если ничего нового хорошего не написано, то я за то, чтобы ремиксировали и тиражировали то, что было когда-то написано от души», - полагает он.

А напоследок Пригожин ещё раз объяснил корреспонденту разницу между «настоящей» и «ненастоящей» музыкой ярким сравнением.

«Это как в сексе. Есть же разница между резиновой бабой и настоящей! Тактильные ощущения разные. Я, правда, не пробовал, поэтому точно не могу сказать, но могу себе представить», - заключил продюсер.

Компьютерный шутер Atomic Heart вышел в свет 21 февраля и уже наделал много шума в социальных сетях. Игровые события происходят в альтернативной версии Советского Союза.

Атмосфера СССР передается игрокам не только визуально, но и благодаря музыкальному сопровождению. В игре можно услышать множество ремиксов советских композиций, например, песни «Трава у дома» 1995 года группы «Земляне». Сейчас ремикс этого хита 90-х занимает четвертую строчку в сервисе «Яндекс.Музыка» и 31 место в приложении «VK Музыка».

Однако пользователи музыкальных сервисов пока что отдают предпочтение драм-н-бейс-ремиксу «Комарово» от Dvrst. Помимо вершин чартов трек захватил внимание пользователей Сети. Люди не устают нахваливать музыкальную новинку и пророчат ей звание саундтрека года. Также пользователи снимают пародии на сцену из игры, где робот ВОВ-А6 играл новую версию советской песни на синтезаторе.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Санкт-Петербурге начинает свое вещание радио ROCK FM. Классика мировой рок-музыки возвращается на частоту 102,0 FM. В городе вновь появится радиоволна для поклонников зарубежного рока.

