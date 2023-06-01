Пригожин ответил на критику Делимханова по поводу подразделения «Ахмат»

Пригожин также показал видео, в которых высказывается об «Ахмате». На первом он отвечает на вопрос журналиста, который заявил, что прокуратура отказалась отвечать на идею главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего направлять служащих в погонах на СВО.

«Они боятся отвечать, потому что вы задали им самый каверзный вопрос. Если они ответят, что можно, то едут на СВО и погибают вместо зэков. Милиция и силовые структуры делают много полезного, но ничего страшного не случится, если половина из них поедет воевать».

На втором видео Пригожин говорит, что полностью согласен с призывом Кадырова перевести страну на военное положение.