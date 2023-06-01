Пригожин ответил на критику Делимханова по поводу подразделения «Ахмат»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал обращение в свой адрес депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, которому не понравилось высказывание о деятельности боевых поздразделений «Ахмат». По словам Пригожина, он не видит в своих словах ничего предосудительного.
Ранее Делимханов в своём Telegram-канале заявил, что готов лично объяснить Пригожину, чем занимается подразделение «Ахмат» и предложил ему встретиться для этого.
Пригожин также показал видео, в которых высказывается об «Ахмате». На первом он отвечает на вопрос журналиста, который заявил, что прокуратура отказалась отвечать на идею главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего направлять служащих в погонах на СВО.
«Они боятся отвечать, потому что вы задали им самый каверзный вопрос. Если они ответят, что можно, то едут на СВО и погибают вместо зэков. Милиция и силовые структуры делают много полезного, но ничего страшного не случится, если половина из них поедет воевать».
На втором видео Пригожин говорит, что полностью согласен с призывом Кадырова перевести страну на военное положение.
На обоих видео Пригожин поддерживает позицию главы Чечни. Ранее СМИ подчеркивали другую фразу Пригожина – мол, глава ЧВК не знает, чем занимаются бойцы «Ахмата». На приведенных видео он её не произносит.
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал очень странной данную конфликтную ситуацию. Он считает, что только президент РФ Владимир Путин может унять страсти.
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