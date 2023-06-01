«Путин должен решить спор»: Как остудить конфликт Пригожина с чеченцами
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире НСН назвал Кадырова блогером и призвал Путина решить спор «его людей».
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН выразил мнение, что конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и зампредседателя правительства Чечни и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым выглядит очень странно.
Накануне Делимханов в соцсетях заявил, что готов лично объяснить Пригожину, чем занимается подразделение «Ахмат», назвав главу ЧВК «блогером». Отвечая на критические высказывания бизнесмена относительно действий российской армии и «Ахмата» он отметил, что достаточно лишь «связаться, обозначить время и место». В похожем стиле Пригожину также ответили спикер парламента Чечни Магомед Даудов и командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
Гращенков назвал подобные прения диалогом двух силовых структур.
«Очень странная ситуация. Все, что должно контролироваться министерством обороны, вынесено за скобки. Идет спор между владельцем «несуществующей» частной военной кампании Евгением Пригожиным, которому подчиняется большое количество вооруженных людей, и неформальным представителем Чечни Адамом Делимхановым, который подчиняется только главе Чечни Рамзану Кадырову. Эта ситуация создает диалог двух силовых структур, которые формально не очень подчинены федеральной власти. Они же спорят о том, кто раскачивает в стране политическую ситуацию», - сказал Гращенков.
По его словам, в этот спор надо вмешаться президенту России Владимиру Путину.
«Если Пригожина называют блогером, то и Кадыров тоже блогер. Путин должен поставить точку в этом споре, так как его люди спорят и конкурируют за политическое внимание», - заключил Гращенков.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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