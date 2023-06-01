«Хватит кричать»: депутат Делимханов ответил Пригожину на критику ВС РФ и «Ахмата»
Зампредседателя правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов в своём Telegram-канале заявил, что готов лично объяснить основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, чем занимается подразделение «Ахмат».
Отвечая на критические высказывания бизнесмена относительно действий российской армии и «Ахмата» он отметил, что достаточно лишь «связаться, обозначить время и место».
«Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы... Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов», - подчеркнул Делимханов.
Он также добавил, что «Ахмат» выполняет все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, а Пригожин «и не должен понимать», чем занимается подразделение.
Ранее Пригожин заявил, что 1 июня основная часть вагнеровцев покинет Артемовск (Бахмут) в направлении тыловых районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО
- Песков объяснил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
- Песков: вопрос транзита российского аммиака через Украину еще не решен
- Захарова: Атакой дронов Киев пытался запугать москвичей
- Российская армия вплотную подошла к Купянску
- Польша установила на белорусской границе контейнеры для размещения военнослужащих
- Директор ФСБ Бортников: Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ
- Песков заявил, что ему неизвестно о случаях «заражения» шпионским ПО смартфонов в Кремле
- Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
- Песков: использование на госслужбе смартфонов Apple «неприемлемо и запрещено»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru