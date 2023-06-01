«Хватит кричать»: депутат Делимханов ответил Пригожину на критику ВС РФ и «Ахмата»

Отвечая на критические высказывания бизнесмена относительно действий российской армии и «Ахмата» он отметил, что достаточно лишь «связаться, обозначить время и место».

«Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы... Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов», - подчеркнул Делимханов.

Он также добавил, что «Ахмат» выполняет все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, а Пригожин «и не должен понимать», чем занимается подразделение.

Ранее Пригожин заявил, что 1 июня основная часть вагнеровцев покинет Артемовск (Бахмут) в направлении тыловых районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

