Пригожин и Хоркина поблагодарили врачей за борьбу с пандемией
Музыкальный продюсер в интервью НСН рассказал о том, как переболел COVID-19, а двукратная олимпийская чемпионка — о медиках в своей семье.
В Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии коронавируса врачам. Бронзовая скульптура «Печальный ангел» расположена на набережной реки Карповка.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН поблагодарил врачей, которые не так давно помогли ему побороть COVID-19.
«Безусловно, врачи – это выдающиеся люди, которые посвятили свою жизнь и, как во время войны солдаты, полегли на поле битвы. Они находятся на передовой. Помимо всего прочего, хотел бы присоединиться к тем, кто возводит памятники этим людям, которые боролись за жизни людей. Я сам столкнулся с такой проблемой и еле выжил. И благодарю любовь свою, всех своих друзей, врачей, которые боролись за меня и оставили меня еще на этой планете пожить и, наверное, принести пользу обществу», – сказал он.
Слова благодарности в эфире НСН также выразила двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина.
«Действительно, они на передовой были в первую волну пандемии, да и сегодня. Они как пограничники встретили эту напасть и сейчас продолжают бороться с ней, бороться за наши жизни. Огромный им поклон. У меня мама медсестра, так что я преклоняюсь перед этими людьми, которые давали клятву сохранить наши жизни и помочь нам выжить. Спасибо вам большое, дорогие наши врачи», – поделилась она.
Памятник врачам создал петербургский художник Роман Шустров, который сам в мае 2020 года умер от коронавируса.
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