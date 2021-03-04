Пригожин и Хоркина поблагодарили врачей за борьбу с пандемией

«Безусловно, врачи – это выдающиеся люди, которые посвятили свою жизнь и, как во время войны солдаты, полегли на поле битвы. Они находятся на передовой. Помимо всего прочего, хотел бы присоединиться к тем, кто возводит памятники этим людям, которые боролись за жизни людей. Я сам столкнулся с такой проблемой и еле выжил. И благодарю любовь свою, всех своих друзей, врачей, которые боролись за меня и оставили меня еще на этой планете пожить и, наверное, принести пользу обществу», – сказал он.

Слова благодарности в эфире НСН также выразила двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина.

«Действительно, они на передовой были в первую волну пандемии, да и сегодня. Они как пограничники встретили эту напасть и сейчас продолжают бороться с ней, бороться за наши жизни. Огромный им поклон. У меня мама медсестра, так что я преклоняюсь перед этими людьми, которые давали клятву сохранить наши жизни и помочь нам выжить. Спасибо вам большое, дорогие наши врачи», – поделилась она.

Памятник врачам создал петербургский художник Роман Шустров, который сам в мае 2020 года умер от коронавируса.

