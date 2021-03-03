В Минздраве рассказали о сроках завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России может закончиться к середине 2021 года.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава по ЦФО Андрея Малявина, это случится благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета. «Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», - отметил он.

Миллионы погибнут. В России предрекли новую эпидемию

По мнению специалиста, на создание противовирусного препарата прямого действия от коронавируса может уйти от пяти до десяти лет.

Россия приближается к завершению эпидемии коронавирусной инфекции в России. С таким заявлением выступил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.«Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция», - отметил Вечорко.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусЭпидемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры