В Минздраве рассказали о сроках завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России может закончиться к середине 2021 года.
Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава по ЦФО Андрея Малявина, это случится благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета. «Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», - отметил он.
По мнению специалиста, на создание противовирусного препарата прямого действия от коронавируса может уйти от пяти до десяти лет.
Россия приближается к завершению эпидемии коронавирусной инфекции в России. С таким заявлением выступил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.«Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция», - отметил Вечорко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru