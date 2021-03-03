В Минздраве рассказали о сроках завершения эпидемии коронавируса в России

По мнению специалиста, на создание противовирусного препарата прямого действия от коронавируса может уйти от пяти до десяти лет.

Россия приближается к завершению эпидемии коронавирусной инфекции в России. С таким заявлением выступил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.«Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция», - отметил Вечорко.



