«Полегли на поле битвы». Пригожин о памятнике погибшим врачам

Иосиф Пригожин: «Безусловно, врачи – это выдающиеся люди, которые посвятили свою жизнь и, как во время войны солдаты, полегли на поле битвы. Они находятся на передовой. Помимо всего прочего, хотел бы присоединиться к тем, кто возводит памятники этим людям, которые боролись за жизни людей. Я сам столкнулся с такой проблемой и еле выжил. И благодарю любовь свою, всех своих друзей, врачей, которые боролись за меня и оставили меня еще на этой планете пожить и, наверное, принести пользу обществу», – рассказал он НСН.

