«Полегли на поле битвы». Пригожин о памятнике погибшим врачам
Музыкальный продюсер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Токио рассматривает вариант проведения Игр без иностранных зрителей
Власти Японии задумались о проведении летних Олимпийских Игр без иностранных зрителей. Об этом сообщает газета Mainichi. По данным издания, окончательное решение предположительно примут до конца марта.
Иосиф Пригожин: «Залог успеха Олимпиады, спортивных соревнований, культурных программ, массовых мероприятий заключается в энергетике, когда все вместе собираются и болеют. И очень грустно смотреть такое по телевизору. Конечно, не все бы туда поехали, но мне кажется, что живое общение никто и ничто никогда не заменит», – сказал Иосиф Пригожин в эфире НСН.
Фестиваль в итальянском Сан-Ремо изменил формат из-за пандемии
Ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо впервые за свою историю стартовал без зрителей.
Иосиф Пригожин: «Все уходит в онлайн. Как я мечтаю, чтобы мы скорее победили пандемию, и вышли из этих интернетных оков. То есть интернет, конечно, нужен и важен, и онлайн – это здорово, это сокращает время. Но концерты, театральные события в таком формате не дают ту самую энергию, которая необходима и артисту, и зрителю», – подчеркнул он в беседе с НСН.
В Петербурге открыли памятник погибшим врачам
В Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии врачам. Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал петербургский художник Роман Шустров, который сам не смог победить COVID-19. В церемонии открытия приняли участие вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Иосиф Пригожин: «Безусловно, врачи – это выдающиеся люди, которые посвятили свою жизнь и, как во время войны солдаты, полегли на поле битвы. Они находятся на передовой. Помимо всего прочего, хотел бы присоединиться к тем, кто возводит памятники этим людям, которые боролись за жизни людей. Я сам столкнулся с такой проблемой и еле выжил. И благодарю любовь свою, всех своих друзей, врачей, которые боролись за меня и оставили меня еще на этой планете пожить и, наверное, принести пользу обществу», – рассказал он НСН.
В России впервые могут объявить Год музеев
Минкультуры России предлагает объявить 2023 или 2024 год Годом музеев и культурного наследия. Подобного тематического года еще не было.
Иосиф Пригожин: «Поддерживаю подобное предложение. Если бы это зависело от меня, я голосую за», – сказал он слушателям НСН.
Молодые люди предпочитают интернет телевидению
70 процентов российской молодежи отказались от просмотра телевизора в пользу интернета, пишет ВЦИОМ.
Иосиф Пригожин: «Я понимаю, почему молодежь сегодня не пользуется телевидением, даже уже люди взрослого поколения практически отказываются от телевидения. Дело в том, что количество развлечений и количество контента, предложенных в онлайн, намного превышают предложений от телевизионных каналов», – подытожил в беседе с НСН Иосиф Пригожин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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