«Такие правила игры». Хоркина о возможной Олимпиаде без иностранцев
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Токио рассматривает вариант проведения Игр без иностранных зрителей
Власти Японии задумались о проведении летних Олимпийских Игр без иностранных зрителей, сообщает газета Mainichi. По информации издания, окончательное решение, предположительно, примут до конца марта.
Светлана Хоркина: «Я думаю, что власти Японии в итоге остановятся на этом варианте: проведут Игры без иностранных зрителей. А мы с вами, все те, кто собирались поехать в Токио и болеть за наших спортсменов, будем сидеть у экранов телевизоров. Вот такие сегодня правила игры», – прокомментировала в эксклюзивном интервью НСН Светлана Хоркина.
В Петербурге открыли памятник погибшим врачам
В Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии врачам. Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал петербургский художник Роман Шустров, который сам не смог победить COVID-19. В церемонии открытия приняли участие вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Светлана Хоркина: «Действительно, они на передовой были в первую волну пандемии, да и сегодня. Они как пограничники встретили эту напасть и сейчас продолжают бороться с ней, бороться за наши жизни. Огромный им поклон. У меня мама медсестра, так что я преклоняюсь перед этими людьми, которые давали клятву сохранить наши жизни и помочь нам выжить. Спасибо вам большое, дорогие наши врачи», – сказала она в эфире НСН.
Названы самые частые промахи в рабочих видеоконференциях
Самыми частыми проколами россиян во время рабочих видеоконференций на удаленке стало использование нецензурной лексики и несоблюдение дресс-кода, пишет Superjob.
Светлана Хоркина: «Не могу с этим не согласиться, действительно, дресс-кода вообще нет, когда ты работаешь на удаленке. И, естественно, порой иногда вылетают словечки плохого русского. Но, слава богу, сегодня мы вышли на работу, а дети учатся в школе, пусть так будет всегда, и наконец-то пандемия закончится», – выразила она надежду в беседе с НСН.
Эксперты рассказали, какие цветы ждут россиянки на 8 Марта
Россиянки любят получить в Международный женский день тюльпаны или розы. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками Superjob.
Светлана Хоркина: «Честно говоря, лучше получать каждый день цветы от своих любимых мужчин. Я считаю, что 8 Марта, конечно, прекрасный Международный женский день, но все же, дорогие мужчины, женщины любят цветы, дарите их как можно чаще», – отметила она для слушателей НСН.
Минувший февраль в Москве стал самым снежным за последние семь лет
В столице установлен новый рекорд по количеству выпавших осадков. Минувший февраль в Москве стал самым снежным за последние семь лет. Всего выпало 68 см осадков, что ровно вдвое больше месячной нормы.
Светлана Хоркина: «Очень хочется сказать: «прощай зима, да здравствует март!». Зима была классная, морозная, снежная, как в былые времена. Да здравствует теперь солнечная, пахнущая, яркая и красивая весна. А там и до лета недалеко», – подытожила в разговоре с НСН Светлана Хоркина.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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