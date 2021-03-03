«Такие правила игры». Хоркина о возможной Олимпиаде без иностранцев

Светлана Хоркина: «Действительно, они на передовой были в первую волну пандемии, да и сегодня. Они как пограничники встретили эту напасть и сейчас продолжают бороться с ней, бороться за наши жизни. Огромный им поклон. У меня мама медсестра, так что я преклоняюсь перед этими людьми, которые давали клятву сохранить наши жизни и помочь нам выжить. Спасибо вам большое, дорогие наши врачи», – сказала она в эфире НСН.

