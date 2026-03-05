Поток резюме в сфере IT очень большой, приглашение на собеседование получают единицы из сотни, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Онлайн-школы и нейросети убили спрос на начинающих IT-специалистов, пишет «Baza». Сообщается, что компании перестали нуждаться в начинающих специалистах. Если раньше они были готовы вложиться в обучение с нуля, то теперь делают ставку на middle- и senior-специалистов. По мнению CEO крупной российской IT-компании Evrone Олега Балбекова, главная причина кризиса — переполненный рынок труда, который сформировался после бума онлайн-школ. А некоторые российские компании не просто отказываются нанимать новичков — они сокращают уже действующие команды разработчиков. Геллер объяснил, почему так происходит.