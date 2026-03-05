Сто человек на место: Почему начинающие айтишники остались без работы
Артем Геллер заявил НСН, что онлайн-школы обещают большие гонорары и своим ученикам, но на выходе такое большое число начинающих программистов не нужно.
Поток резюме в сфере IT очень большой, приглашение на собеседование получают единицы из сотни, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Онлайн-школы и нейросети убили спрос на начинающих IT-специалистов, пишет «Baza». Сообщается, что компании перестали нуждаться в начинающих специалистах. Если раньше они были готовы вложиться в обучение с нуля, то теперь делают ставку на middle- и senior-специалистов. По мнению CEO крупной российской IT-компании Evrone Олега Балбекова, главная причина кризиса — переполненный рынок труда, который сформировался после бума онлайн-школ. А некоторые российские компании не просто отказываются нанимать новичков — они сокращают уже действующие команды разработчиков. Геллер объяснил, почему так происходит.
«Онлайн-школы и курсы обещают большие гонорары и простое трудоустройство своим ученикам, но на выходе мы получаем большое количество начинающих программистов. У нас исторически много сильных программистов, но крепкая средняя прослойка практически отсутствует. На рынке начинающих программистов очень большая «текучка», их так много не нужно. Это касается не только программистов, но и всех IT- специальностей. Поток резюме очень большой, а берут, даже просто зовут на собеседования - буквально единиц из сотни», - отметил он.
Геллер подчеркнул, что искусственный интеллект частично повлиял на ситуацию.
«Времена непростые, компаниям нужно оптимизировать кадры. Также искусственный интеллект частично забрал простые задачи, потенциально работу двух человек можно делать одному. А онлайн-школы все-таки выпускают профессионалов низкого уровня, их никто не готов брать в сложные времена, учить и так далее. Пробивной, заинтересованный человек, конечно, работу найдет, ролей и функций в отрасли много», - добавил собеседник НСН.
Айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году, заявил НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Горячие новости
- Россиянам пообещали восстановление импорта из ОАЭ в течение месяца
- АТОР: К вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС
- Песков заявил, что ситуация в энергетике Евросоюза усложняется с каждым днем
- Тротуары без курьеров: К чему приведут ограничения на передвижение электровелосипедов
- Набиуллина заявила, что единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году
- «Раскол элит»: Что будет с выборами аятоллы в Иране
- Сто человек на место: Почему начинающие айтишники остались без работы
- Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи
- Армия России освободила Яровую в ДНР
- Игроки «Краснодара» сломали дверь в раздевалке ЦСКА