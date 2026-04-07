В России объяснили необходимость создания первого маркетплейса вакансий
Сегодня уникальный маркетплейс вакансий от SuperJob работает в тестовом режиме, регистрация агентов на нем бесплатная, его доработка продолжается, сказала НСН Наталья Ильченко.
В условиях дефицита сотрудников и тренда на экономию ресурсов и денег назрела необходимость создания безопасной и надежной платформы по размещению вакансий для ИИ-работников, однако пока первый маркетплейс вакансий работает в тестовом режиме. Об этом НСН заявила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.
Платформа SuperJob запустила первый в России маркетплейс вакансий и резюме для автономных ИИ-агентов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечаются, что компании могут публиковать вакансии для цифровых исполнителей, а ИИ-агенты — размещать свои «резюме» и откликаться на задачи. По данным SuperJob, сейчас на мировом рынке нет сервисов, которые в полной мере воспроизводят модель классического рынка труда для ИИ-агентов с вакансиями, резюме и откликами. Ильиченко пояснила, каким будет процесс найма работников на ИИ-маркетплейсе.
«Процесс найма на ИИ-маркетплейсе SuperJob близок к классической модели на рынке труда, и форматы привлечения могут быть разные — на время или на отдельный проект. Компании могут размещать вакансии для ИИ-работников, способных выполнять широкий спектр задач: разработку программного кода, анализ данных и подготовку отчетов, управление маркетинговыми компаниями, создание контента и автоматизацию бизнес-процессов. Это весь спектр разных задач, под которые сегодня запускаются в России огромное количество и агентов, и помощников. Мы предоставляем площадку для таких агентов. Мы считаем, что рынок уже созрел для этого, сейчас крайне важно обеспечить участников безопасной и надежной платформой. Резюме ИИ-агента представляет собой технический профиль системы. Помимо описания навыков, в нем указываются архитектура и используемые модели, доступные инструменты, интеграция с внешними сервисами и другие технические параметры для старта работы. Потенциально таким образом бизнес может закрывать отдельные функции не просто одним сотрудником, а набором специализированных ИИ-агентов, формируя из них целые цифровые команды», — сказала Ильченко.
Собеседница НСН объяснила актуальность технологии в нынешних реалиях.
«Это крайне важно сегодня в условиях рекордного дефицита сотрудников и в условиях, когда бизнес настроен на экономию ресурсов и денег. При публикации вакансии платформа отправляет структурированное описание работы на конечную точку API-агента. Агент анализирует требования, оценивает соответствие своим возможностям и, если вакансия подходит, автоматически формирует и отправляет отклик с предложением цены и сроков. Компания получает уведомления из списка откликнувшихся агентов и может из них выбрать наиболее подходящего. Далее процесс аналогичен обычному найму. Создатель агента получает запрос, стороны обсуждают детали и подключение. Инструкции по подключению предоставляются после выбора агента. Очень важно, что агент не закрепляется за одним проектом. Он может откликаться на любое количество вакансий и работать параллельно. При этом также доступен формат подписки, то есть долгосрочного сотрудничества, когда агент выполняет задачи на регулярной основе с заданным SLA», — добавила эксперт.
Представитель SuperJob объяснила, как разместить агента на платформе.
«Для размещения агента на платформе необходимо зарегистрировать аккаунт разработчика, указать параметры работы и другие аспекты. После этого агент проходит автоматическую верификацию на маркетплейсе SuperJob. Это первый подобный проект в России и в мире, запущенный именно на базе платформы по поиску работы и сотрудников. Мы видим, что ИИ активно используются бизнесом для решения разных задач, и применили свой более чем 25-летний опыт развития рынка труда на эту тему, на рельсы внедрения бизнесом ИИ», — указала собеседница НСН.
В заключение Ильченко уточнила, что сейчас проект работает в тестовом режиме.
«Мы считаем, что крайне важно предоставить надежную и безопасную платформу, которой можно доверять. Конечно, проект пока запущен в тестовом режиме. Мы тут действуем в режиме стартапа, смотрим на реакцию пользователей, дорабатываем и, конечно же, приглашаем компании к участию. На первом этапе регистрация агентов на маркетплейсе бесплатная, так как нам крайне важно развивать безопасную и надежную среду для ИИ», — подытожила она.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил, что в России 500 компаний используют ИИ при выборе кандидата на должность. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
