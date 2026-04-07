В условиях дефицита сотрудников и тренда на экономию ресурсов и денег назрела необходимость создания безопасной и надежной платформы по размещению вакансий для ИИ-работников, однако пока первый маркетплейс вакансий работает в тестовом режиме. Об этом НСН заявила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Платформа SuperJob запустила первый в России маркетплейс вакансий и резюме для автономных ИИ-агентов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечаются, что компании могут публиковать вакансии для цифровых исполнителей, а ИИ-агенты — размещать свои «резюме» и откликаться на задачи. По данным SuperJob, сейчас на мировом рынке нет сервисов, которые в полной мере воспроизводят модель классического рынка труда для ИИ-агентов с вакансиями, резюме и откликами. Ильиченко пояснила, каким будет процесс найма работников на ИИ-маркетплейсе.

«Процесс найма на ИИ-маркетплейсе SuperJob близок к классической модели на рынке труда, и форматы привлечения могут быть разные — на время или на отдельный проект. Компании могут размещать вакансии для ИИ-работников, способных выполнять широкий спектр задач: разработку программного кода, анализ данных и подготовку отчетов, управление маркетинговыми компаниями, создание контента и автоматизацию бизнес-процессов. Это весь спектр разных задач, под которые сегодня запускаются в России огромное количество и агентов, и помощников. Мы предоставляем площадку для таких агентов. Мы считаем, что рынок уже созрел для этого, сейчас крайне важно обеспечить участников безопасной и надежной платформой. Резюме ИИ-агента представляет собой технический профиль системы. Помимо описания навыков, в нем указываются архитектура и используемые модели, доступные инструменты, интеграция с внешними сервисами и другие технические параметры для старта работы. Потенциально таким образом бизнес может закрывать отдельные функции не просто одним сотрудником, а набором специализированных ИИ-агентов, формируя из них целые цифровые команды», — сказала Ильченко.