Причиной высокой аварийности такси назвали слишком низкие цены
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».
В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки по установке онлайн касс, распространение в ряде регионов на таксистов налога для самозанятых и другие усиления контроля. Кроме того, обсуждается законопроект, вводящий необходимость водителям иметь российские права и гражданство.
В противовес сотрудники одного из крупнейших российских агрегаторов уже устроили массовые бойкоты в Воронеже, Клину, Брянске, Твери, Казани и других городах.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что без повышения стоимости такси, добиться безопасности поездок невозможно.
«При нынешней стоимости поездки, обеспечить безопасность данной поездки практически невозможно. Это надо понимать. Поэтому какие-то изменения должны произойти. Мы как пассажирское сообщество говорим о том, что в любом случае стоимость поездки вырастет. Потому что сейчас водителю чтобы заработать достойные деньги нужно перерабатывать. От этого страдают только люди, потому что водитель не высыпается, попадает в ДТП и так далее», - сказал он.
Ранее начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», полковник полиции Дмитрий Митрошин рассказал, что в более чем 50% ДТП с участием такси, виноваты сами таксисты.
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