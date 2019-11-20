«Самозанятых» водителей такси предложили проверять на публичных точках

Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова отметила, что пока не понятно как статус «самозанятого водителя такси» будет интегрирован в транспортное законодательство. Она также рассказала, как планируется вести наблюдение за этой категорией таксистов в России.

«Мы будем предлагать нововведения, чтобы «самозанятый водитель» был не только с точки зрения налогового права легальным, но и смог оказывать безопасную качественную услугу. Есть идеи как это сделать. Например, можно с помощью публичных точек. Сейчас активно развивается телемедицина. Например, на заправках, в местах концентрации водителей, где «самозанятый водитель» сможет с утра проехать и пройти медицинский осмотр, технический осмотр [автомобиля]», - сказала она.







