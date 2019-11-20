«Самозанятых» водителей такси предложили проверять на публичных точках
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».
В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые в первую очередь касаются рынка легкового такси в России. Среди них вступление в силу поправок, согласно которым в каждом автомобиле такси должна стоять онлайн касса, введение налога для самозанятых в ряде регионов, а также разные усиления средств и методов контроля над водителями легковых такси. Кроме того, обсуждается законопроект, регулирующий работу такси и вводящий необходимость водителям иметь российские национальные права и гражданство.
Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова отметила, что пока не понятно как статус «самозанятого водителя такси» будет интегрирован в транспортное законодательство. Она также рассказала, как планируется вести наблюдение за этой категорией таксистов в России.
«Мы будем предлагать нововведения, чтобы «самозанятый водитель» был не только с точки зрения налогового права легальным, но и смог оказывать безопасную качественную услугу. Есть идеи как это сделать. Например, можно с помощью публичных точек. Сейчас активно развивается телемедицина. Например, на заправках, в местах концентрации водителей, где «самозанятый водитель» сможет с утра проехать и пройти медицинский осмотр, технический осмотр [автомобиля]», - сказала она.
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