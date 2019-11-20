В большинстве ДТП с участием такси виноваты сами таксисты

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».

В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки по установке онлайн касс, распространение в ряде регионов на таксистов налога для самозанятых и другие усиления контроля. Кроме того, обсуждается законопроект, вводящий необходимость водителям иметь российские права и гражданство.

Начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», полковник полиции Дмитрий Митрошин рассказал, что в более чем 50% ДТП с участием такси, виноваты сами таксисты.

«Порядка 65-70% из тех ДТП, которые происходят с участием водителей такси - то есть более чем в 50% случаев - виноваты водители такси», - сказал он.