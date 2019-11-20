В большинстве ДТП с участием такси виноваты сами таксисты
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».
В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки по установке онлайн касс, распространение в ряде регионов на таксистов налога для самозанятых и другие усиления контроля. Кроме того, обсуждается законопроект, вводящий необходимость водителям иметь российские права и гражданство.
Начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», полковник полиции Дмитрий Митрошин рассказал, что в более чем 50% ДТП с участием такси, виноваты сами таксисты.
«Порядка 65-70% из тех ДТП, которые происходят с участием водителей такси - то есть более чем в 50% случаев - виноваты водители такси», - сказал он.
При этом Митрошин отметил, что в целом по дорожно-транспортным происшествиям вклад водителей такси не столь высок.
«Но, если мы берем в целом весь массив ДТП, то 80-90% происходит по вине водителей. Получается, что в среднем по всем ДТП, вклад всех водителей выше, чем в сегменте с участием именно такси», - пояснил он.
Ранее председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова заявила, что 50% водителей российского рынка такси работают в тени.
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