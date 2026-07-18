Причиной смерти Масляковой стала продолжительная болезнь
Причиной смерти режиссера программы «КВН», вдовы ведущего передачи Александра Маслякова Светланы Масляковой оказалась продолжительная болезнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына знаменитостей Александра Маслякова.
Он рассказал, что дата и место прощания и похорон пока неизвестны, о них объявят позже.
17 июля в Международном союзе «КВН» сообщили о смерти Светланы Масляковой. Ей было 78 лет.
В 1966 году она начала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи «Клуб веселых и находчивых», а с 1993 года стала режиссером КВН. На съемочной площадке Светлана познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым. Он скончался в сентябре 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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