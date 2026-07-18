Причиной смерти Масляковой стала продолжительная болезнь

Он рассказал, что дата и место прощания и похорон пока неизвестны, о них объявят позже.

17 июля в Международном союзе «КВН» сообщили о смерти Светланы Масляковой. Ей было 78 лет.

В 1966 году она начала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи «Клуб веселых и находчивых», а с 1993 года стала режиссером КВН. На съемочной площадке Светлана познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым. Он скончался в сентябре 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».