Новый премьер-министр Украины задекларировал 3 участка земли у Константиновки
Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях освобожденной в ДНР ВС РФ Константиновки. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, согласно документам, политик задекларировал еще 12 участков в Дружковке Славянско-Краматорской агломерации и два — в Волынской области. В декларации за 2025 год указано, что в собственности семьи Корецкого находится 21 объект недвижимости, в том числе 17 земельных участков.
Кроме того, известно, что новый украинский премьер также задекларировал квартиру в Киеве площадью 233,9 квадратных метров, $1,46 млн наличными и $17,1 тысячи в банках Швейцарии и Испании. Отмечается, что на банковских счетах Корецкого задекларировано свыше $1 млн. По данным источника, всего он задекларировал более $3,44 млн денежных активов на себя и свыше $609 тысяч — в собственности его супруги Ирины.
16 июля Верховная рада назначила главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого премьер-министром страны.
Ранее политолог Иван Мезюхо связал отставку экс-премьера Украины Юлии Свириденко с подготовкой к выборам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новый премьер-министр Украины задекларировал 3 участка земли у Константиновки
- Причиной смерти Масляковой стала продолжительная болезнь
- Кадыров предложил бить по оказывающим военную помощь Украине странам
- ВСУ атаковали объекты энергетики в восточном Крыму
- СМИ: Иноагент Понасенков задолжал налоговой почти 2,3 млн рублей
- МО: ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2»
- Число пострадавших при атаке на склад Wildberries в Тамбовской области увеличилось до 25
- Сборы «Холопа-3» превысили 1 млрд рублей
- В Норвегии сгорели более ста домов
- СМИ: Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива