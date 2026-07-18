Новый премьер-министр Украины задекларировал 3 участка земли у Константиновки

Кроме того, известно, что новый украинский премьер также задекларировал квартиру в Киеве площадью 233,9 квадратных метров, $1,46 млн наличными и $17,1 тысячи в банках Швейцарии и Испании. Отмечается, что на банковских счетах Корецкого задекларировано свыше $1 млн. По данным источника, всего он задекларировал более $3,44 млн денежных активов на себя и свыше $609 тысяч — в собственности его супруги Ирины.

16 июля Верховная рада назначила главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого премьер-министром страны.

Ранее политолог Иван Мезюхо связал отставку экс-премьера Украины Юлии Свириденко с подготовкой к выборам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».