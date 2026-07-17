Умерла вдова руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова
Режиссёр КВН Светлана Маслякова, вдова ведущего Александра Маслякова, умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщает RT.
В Международном союзе КВН назвали Маслякову «великой женщиной-режиссёром», отметив, что её имя «стало символом КВН».
«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», - говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Бессменный ведущий КВН Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. В 2025 году на Новодевичьем кладбище ему был установлен памятник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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