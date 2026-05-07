На «Первый канал» подали в суд за шутку в КВН про Москву и русских
Оперный певец и общественный деятель Сергей Москальков обратился в Останкинский суд Москвы с иском, в котором потребовал от «Первого канала» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за шутку в КВН. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Речь идёт о выступлении команды «Error 404» в Высшей лиге КВН. В ходе конкурса «Разминка» её участник на вопрос о минусах Москвы ответил, что в городе «русских много». Москальков расценил эти слова, как «унижающие честь и достоинство».
«Заявитель полагает, что данное высказывание... формирует отрицательное отношение к русским людям, а также умаляет достоинство истца как русского человека и жителя Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что после ухода Александра Маслякова-старшего КВН и шутки в нём стали хуже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
