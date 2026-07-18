В ГД рассказали о возврате части НДФЛ по договору страхования жизни
С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.
По его словам, эта мера распространяется на полисы, оформленные с 1 января прошлого года.
Политик напомнил, что до сих пор в перечне значились взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с негосударственными пенсионными фондами и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, а теперь к ним присоединится и страхование жизни. Все четыре инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тысяч рублей, добавил Говырин.
Уточняется, что возврат рассчитывается исходя из ставки НДФЛ, и при базовой 13% он может достигать до 52 тысяч рублей в год, а на верхних ступенях прогрессивной шкалы — до 88 тысяч рублей. Политик объяснил, что право на вычет сохраняется для каждого россиянина по не более чем трем действующим договорам одновременно, что поможет исключить искусственное дробление полисов для получения выгоды.
Говырин рассказал, что лимит вычетов на детей увеличили с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. По его словам, возврат оформляется по окончании года, в котором уплачены взносы, при этом Федеральная налоговая служба уже обновила соответствующие формы справок.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в интервью НСН отметила, что в России следует сделать автоматическим назначение детского пособия и выплачивать его даже за тот период, когда оно еще не было получено, также необходимо расширять косвенные меры поддержки семей с детьми.
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