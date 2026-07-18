В ГД рассказали о возврате части НДФЛ по договору страхования жизни

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

По его словам, эта мера распространяется на полисы, оформленные с 1 января прошлого года.

Политик напомнил, что до сих пор в перечне значились взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с негосударственными пенсионными фондами и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, а теперь к ним присоединится и страхование жизни. Все четыре инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тысяч рублей, добавил Говырин.