Кадыров предложил бить по оказывающим военную помощь Украине странам
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бить по странам, которые поставляют на Украину оружие, передают Киеву разведданные и оказывают другую помощь. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Пора открыть огонь!», - сказал Кадыров.
Он добавил, что в случае эскалации западные лидеры будут вынуждены извиниться.
«Им не понять, что Россия сейчас ведет щадящие боевые действия с минимальными потерями среди гражданского населения», - уточнил глава Чечни.
Кроме того, он объявил о готовности чеченских подразделений выдвинуться в любом направлении по приказу российского лидера Владимира Путина для выполнения задачи повышенной сложности.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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