Кадыров предложил бить по оказывающим военную помощь Украине странам

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бить по странам, которые поставляют на Украину оружие, передают Киеву разведданные и оказывают другую помощь. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Пора открыть огонь!», - сказал Кадыров.

Он добавил, что в случае эскалации западные лидеры будут вынуждены извиниться.