«Прибыль и нажива»: В России призвали ввести «уголовку» за Hamster Kombat

Создатели обязательно дадут возможность пользователям Hamster Kombat конвертировать монетки в реальную криптовалюту, ведь их цель - нажива, заявил президент РАКИБ Юрий Припачкин.

За последствия от таких игр, как Hamster Kombat, следует вводить уголовную и административную ответственность, заявил НСН президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

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Популярную в Telegram игру Hamster Kombat призвали запретить. С такой инициативой выступил депутат комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, сообщила «Парламентская газета». Он назвал игру «мошенничеством», а также манипулированием гражданами. Суть игры в том, чтобы нажимать («тапать») на хомяка: создатели игры обещают конвертировать заработанные монеты в криптовалюту. Припачкин считает, что создатели в любом случае сделают возможность конвертации монеток в криптовалюту, так как они создавали игру в первую очередь, чтобы получить финансовую выгоду.

«Относительно того, будут ли они конвертировать – конечно, будут, ведь целью создателей игры является прибыль и нажива. Монетка будет иметь стоимость, они ее фактически имитируют», - пояснил он.

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При этом некоторые люди, особенно дети, играя в игру, доходят до крайностей: так, школьник из Тюмени сутками нажимал на хомяка, в результате чего словил галлюцинации. Припачкин уверен, что бороться с такими играми запретами – бесполезно, нужна уголовная ответственность.

«Здесь такая же опасность, как и в любых компьютерных привыканиях, особенно для детей, так как они не могут сами защититься от этого. Тут вопрос не в запрете таких игр, а в работе взрослых с воспитанием детей. Эту проблему просто запретом одной программы не решишь. Запретят этот проект – откроется другой какой-то. Мы уже проходили это не один десяток раз, к сожалению. Здесь надо находить реальных владельцев таких каналов и с ними работать. Нужно привлекать к ответственности создателей, модераторов таких каналов, владельцев за последствия их деятельности. Нужно принимать соответствующие законы. Если доводят детей до состояния галлюцинаций, то они должны нести и уголовную и административную ответственность», - подытожил он.

Ранее глава Коми Владимир Уйба обратился к российскому руководству с инициативой о запрете на использование интернета детьми, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДетиИгрыУголовная Ответственность

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