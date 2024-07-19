«Прибыль и нажива»: В России призвали ввести «уголовку» за Hamster Kombat

При этом некоторые люди, особенно дети, играя в игру, доходят до крайностей: так, школьник из Тюмени сутками нажимал на хомяка, в результате чего словил галлюцинации. Припачкин уверен, что бороться с такими играми запретами – бесполезно, нужна уголовная ответственность.

«Здесь такая же опасность, как и в любых компьютерных привыканиях, особенно для детей, так как они не могут сами защититься от этого. Тут вопрос не в запрете таких игр, а в работе взрослых с воспитанием детей. Эту проблему просто запретом одной программы не решишь. Запретят этот проект – откроется другой какой-то. Мы уже проходили это не один десяток раз, к сожалению. Здесь надо находить реальных владельцев таких каналов и с ними работать. Нужно привлекать к ответственности создателей, модераторов таких каналов, владельцев за последствия их деятельности. Нужно принимать соответствующие законы. Если доводят детей до состояния галлюцинаций, то они должны нести и уголовную и административную ответственность», - подытожил он.

Ранее глава Коми Владимир Уйба обратился к российскому руководству с инициативой о запрете на использование интернета детьми, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

