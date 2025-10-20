В Театре имени Ленсовета опровергли слухи о завершении Боярским карьеры
20 октября 202513:39
Информация о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский якобы решил завершить карьеру, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на петербургский Театр имени Ленсовета пишет RT.
Отмечается, что распространяемые в Telegram-каналах сообщения на эту тему являются ложью.
«Враньё», — заявили в театре.
Ранее Боярского выписали из больницы, куда он попал из-за сложностей после стентирования артерии в ноге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
