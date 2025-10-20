В Театре имени Ленсовета опровергли слухи о завершении Боярским карьеры

Информация о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский якобы решил завершить карьеру, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на петербургский Театр имени Ленсовета пишет RT.

Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Отмечается, что распространяемые в Telegram-каналах сообщения на эту тему являются ложью.

«Враньё», — заявили в театре.

Ранее Боярского выписали из больницы, куда он попал из-за сложностей после стентирования артерии в ноге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеКультураТеатрыМихаил Боярский

