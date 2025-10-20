Песков: США не уведомляли Россию о решении по «Томагавкам»

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что «на этот счёт каких-то официальных уведомлений не может быть».

«Мы слышим и слушаем заявления на этот счёт. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты... на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», - заключил представитель Кремля.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме пока не приняли решение о возможности поставок «Томагавков» Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».