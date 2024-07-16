В РПЦ призвали запретить в России магические услуги
Предоставление в России оккультных и магических услуг следует запретить. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.
Выступая на конференции в Общественной палате РФ он указал, что соответствующий запрет должен быть введён на законодательном уровне.
«Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», - сказал Лукьянов.
Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что намерена разработать законопроект об уголовной ответственности мошенников, выдающих себя за колдунов и магов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru