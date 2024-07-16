В РПЦ призвали запретить в России магические услуги

Выступая на конференции в Общественной палате РФ он указал, что соответствующий запрет должен быть введён на законодательном уровне.

«Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», - сказал Лукьянов.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что намерена разработать законопроект об уголовной ответственности мошенников, выдающих себя за колдунов и магов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

