«Это особенно актуально, если семья многодетная, потому что достаточно сложно совмещать работу и воспитание детей в большой семье, ведение домашнего хозяйства. Поэтому было бы справедливо тому родителю, который занимается семьей, выплачивать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Без учета фактора нуждаемости. К рождению каждого ребенка [государство] может относиться как к инвестиции: каждый гражданин, который в трудоспособном возрасте работал в стране, тратил здесь деньги, приносит экономике за всю свою жизнь более 1 миллиона долларов. Есть к этому вопросу отнестись как к инвестиции, то все это окупается», - сказала Волынец.

По мнению омбудсмена, сумма выплаты должна коррелироваться с количеством детей, чтобы не упало благосостояние семьи.

«У нас демографический кризис потому, что очень небольшое число женщин детородного возраста. Мотивировать их на рождение детей можно только через повышение благ, в том числе и выплат, которые семья получает при рождении каждого ребенка. Уровень жизни семьи не должен снижаться с рождением второго, третьего, четвертого и последующих детей. Поэтому и выплата неработающему родителю должна соответствовать количеству детей в семье», - считает Волынец.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в беседе с НСН предложил взимать госпошлину за развод с того супруга, который стал причиной расторжения брака.

