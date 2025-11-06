Волынец призвала повышать выплаты неработающим родителям
Выплаты родителю, прервавшего карьеру ради воспитания, должна рассчитываться с учетом числа детей в семье, заявила НСН омбудсмен Ирина Волынец.
Повысить рождаемость в стране возможно только увеличением льгот и всевозможных выплат россиянам, поддержка родителя, временно оставившего работу ради воспитания детей – одна из таких мер, заявила НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Платить родителям, которые временно оставляют карьеру ради воспитания детей, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, труд матери или отца, полностью занятых семьёй, не легче офисной работы и заслуживает государственной оплаты. С предложением ввести зарплату для одного из родителей, ухаживающего за ребёнком до определённого возраста, парламентарий обратился к министру труда Антону Котякову.
«Это особенно актуально, если семья многодетная, потому что достаточно сложно совмещать работу и воспитание детей в большой семье, ведение домашнего хозяйства. Поэтому было бы справедливо тому родителю, который занимается семьей, выплачивать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Без учета фактора нуждаемости. К рождению каждого ребенка [государство] может относиться как к инвестиции: каждый гражданин, который в трудоспособном возрасте работал в стране, тратил здесь деньги, приносит экономике за всю свою жизнь более 1 миллиона долларов. Есть к этому вопросу отнестись как к инвестиции, то все это окупается», - сказала Волынец.
По мнению омбудсмена, сумма выплаты должна коррелироваться с количеством детей, чтобы не упало благосостояние семьи.
«У нас демографический кризис потому, что очень небольшое число женщин детородного возраста. Мотивировать их на рождение детей можно только через повышение благ, в том числе и выплат, которые семья получает при рождении каждого ребенка. Уровень жизни семьи не должен снижаться с рождением второго, третьего, четвертого и последующих детей. Поэтому и выплата неработающему родителю должна соответствовать количеству детей в семье», - считает Волынец.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в беседе с НСН предложил взимать госпошлину за развод с того супруга, который стал причиной расторжения брака.
