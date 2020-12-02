«Превратимся в фабрику». Астахов выступил за регулирование суррогатного материнства
Бывший омбудсмен по правам ребёнка в России Павел Астахов в эфире НСН заявил, что вторгаться в столь деликатные сферы нужно с большой осторожностью, но допустить, чтобы рождение детей стало бизнесом, тоже нельзя.
В Общественной палате предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. В числе прочих предложений - запрет на коммерческую рекламу ЭКО.
Бывший омбудсмен по правам ребёнка в России Павел Астахов в эфире НСН рассказал, что в большинстве европейских стран суррогатное материнство запрещено.
«Вопрос суррогатного материнства достаточно спекулятивный. Если посмотреть внимательно, в большинстве стран Европы суррогатное материнство вообще запрещено. Я не думаю, что там люди глупее или у них меньше проблем, связанных с продолжением рода или обретением детей. Но по каким-то причинам, изучив все "за" и "против", они приняли решение не допускать суррогатное материнство. Страны типа Индии работают, не разбирая ни для кого, ни на каком основании заказывается ребенок. От этого внешне возникает ситуация, похожая на рынок», - отметил он.
Собеседник НСН предостерег, что в случае бесконтрольного процесса суррогатного материнства Россия может превратиться в международную фабрику по производству детей. Астахов добавил, что такого нельзя допускать.
«У нас в законодательстве суррогатное материнство встречается только в двух статьях - в семейном кодексе и в основах здравоохранения человека. В принципе, прежде чем разрешать суррогатное материнство и ставить его на коммерческую основу, должны пройти очень серьезные исследования, в том числе, и зарубежного опыта. Только после этого - принимать решения. Что касается иностранцев, ограничение понятно. Если мы этого не сделаем, то из стран, в которых запрещено суррогатное материнство, все поедут к нам, и мы превратимся в мировую фабрику суррогатов. Этого, конечно, допустить нельзя. Это уже было однажды, когда мы были международной фабрикой детей-сирот, которых продавали по всему миру через иностранные агентства, которые здесь работали. Такая ситуация 20 лет существовала, на этом наживались нечистые на руку дельцы», - заявил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова заявила, что суррогатное материнство – это последний шанс завести ребенка, технология суррогатного материнства должна быть формой медпомощи под контролем государства.
Пока же, по ее словам, суррогатное материнство вышло из-под контроля медицинского сообщества. Цыбизова призвала вернуть его в правовое поле для того, чтобы избежать ухода этих услуг в теневой сектор и сохранить в России саму технологию.
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