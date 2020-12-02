«Превратимся в фабрику». Астахов выступил за регулирование суррогатного материнства

В Общественной палате предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. В числе прочих предложений - запрет на коммерческую рекламу ЭКО.

Бывший омбудсмен по правам ребёнка в России Павел Астахов в эфире НСН рассказал, что в большинстве европейских стран суррогатное материнство запрещено.

«Вопрос суррогатного материнства достаточно спекулятивный. Если посмотреть внимательно, в большинстве стран Европы суррогатное материнство вообще запрещено. Я не думаю, что там люди глупее или у них меньше проблем, связанных с продолжением рода или обретением детей. Но по каким-то причинам, изучив все "за" и "против", они приняли решение не допускать суррогатное материнство. Страны типа Индии работают, не разбирая ни для кого, ни на каком основании заказывается ребенок. От этого внешне возникает ситуация, похожая на рынок», - отметил он.

Собеседник НСН предостерег, что в случае бесконтрольного процесса суррогатного материнства Россия может превратиться в международную фабрику по производству детей. Астахов добавил, что такого нельзя допускать.