ОП подготовила предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан

Общественная палата подготовила проект о запрете суррогатного материнства для одиноких граждан РФ и иностранцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект резолюции.

ОП также предлагает запретить коммерческую рекламу ЭКО. Таким образом, суррогатным материнством смогут воспользоваться только семейные пары - граждане РФ.

Предложение ОП поддерживают в Госдуме. Если на заседении Общественной палаты с представителями Госдумы 8 декабря резолюцию примут, то ее разработкой будует заниматься группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николаем Земцовым, передает RT.

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Отвечая на вопрос издания о правовам статусе суррогатного материнства в России, Земцов заявил, что «сейчас эта область совершенно не регулируется законом».


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ТЕГИ:ГосдумаОбщественная ПалатаСуррогатное Материнство
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