ОП подготовила предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан

Общественная палата подготовила проект о запрете суррогатного материнства для одиноких граждан РФ и иностранцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект резолюции.

ОП также предлагает запретить коммерческую рекламу ЭКО. Таким образом, суррогатным материнством смогут воспользоваться только семейные пары - граждане РФ.

Предложение ОП поддерживают в Госдуме. Если на заседении Общественной палаты с представителями Госдумы 8 декабря резолюцию примут, то ее разработкой будует заниматься группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николаем Земцовым, передает RT.