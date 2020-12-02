ОП подготовила предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан
Общественная палата подготовила проект о запрете суррогатного материнства для одиноких граждан РФ и иностранцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект резолюции.
ОП также предлагает запретить коммерческую рекламу ЭКО. Таким образом, суррогатным материнством смогут воспользоваться только семейные пары - граждане РФ.
Предложение ОП поддерживают в Госдуме. Если на заседении Общественной палаты с представителями Госдумы 8 декабря резолюцию примут, то ее разработкой будует заниматься группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николаем Земцовым, передает RT.
Отвечая на вопрос издания о правовам статусе суррогатного материнства в России, Земцов заявил, что «сейчас эта область совершенно не регулируется законом».
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