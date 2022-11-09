«Многим до лампочки!» Россиянам пообещали Новый год без «Вдовы Клико»

Большинство россиян не заметит дефицита премиального алкоголя перед Новым годом, потому что они его не покупают, сказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее розничные продавцы алкоголя сообщили о нехватке популярных брендов. По данным РБК, к Новому году россияне могут остаться без шампанского Moët и виски Chivas Regal, которые буквально сметают с полок магазинов.