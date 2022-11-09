«Многим до лампочки!» Россиянам пообещали Новый год без «Вдовы Клико»
Элитный алкоголь покупают только 10% россиян, а шампанское по 300 евро – доли процента, сказал в эфире НСН Вадим Дробиз.
Большинство россиян не заметит дефицита премиального алкоголя перед Новым годом, потому что они его не покупают, сказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее розничные продавцы алкоголя сообщили о нехватке популярных брендов. По данным РБК, к Новому году россияне могут остаться без шампанского Moët и виски Chivas Regal, которые буквально сметают с полок магазинов.
«Пусть в каких-то ресторанах не будет "Вдовы Клико", а где-то будет. Ничего страшного, просто привыкли к изобилию. Это не критическая нехватка, она легко замещается другим продуктом. Это касается только 10% жителей России, которые выпивают эту продукцию. Это самые состоятельные, всем остальным до лампочки и до фонаря. Для потребителей премиального класса, конечно, нет равноценной замены, хотя по вкусу и аромату, по большому счету, разницы между дорогими продуктами нет», - сказал Дробиз.
По его словам, проблема с премиальным алкоголем придумана бизнесом, который зарабатывает на нем огромные деньги.
«Большая часть стран везет нам алкоголь, больших проблем нет. Есть проблема с алкоголем, который стоит 300 евро за бутылку, но его покупает сотая или десятая доля процента. Бьет в барабаны бизнес, но он защищает не потребителя, а собственные интересы. Эти раскрученные бренды позволяют бизнесу иметь колоссальную маржинальность. Понятно, что продать бутылку Moët & Chandon или Veuve Clicquot лучше, чем чего-то российского. Там заложена колоссальная прибыль, которая создавалась столетиями огромными рекламными вложениями», - заключил собеседник НСН.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин говорил летом Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за дефицита крепких напитков и стресса россияне стали пить больше водки.
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