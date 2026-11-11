«Перегружены и задыхаются!»: В Госдуме призвали пересмотреть регулирование федеральных курортов
Наталья Костенко заявила НСН, что из-за наплыва туристов в летний период крупные курорты имеют транспортные перегрузы и другие социальные проблемы.
Курорты федерального значения требуют не только особого статуса, но и выделения дополнительных средств, чтобы снять имеющиеся «перегрузы» из-за массового наплыва туристов, заявила НСН зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
Правительство России 9 ноября 2026 года подписало постановление, которое закрепляет за Анапой статус курорта федерального значения — теперь не только по формальной принадлежности к перечню, но и с точными границами курортной территории. Под федеральный курорт отойдет вся площадь муниципального округа — 98 186 гектаров, от районов, соседних с Темрюкским и Крымским, до береговой линии Черного моря. Костенко посетовала на то, что это ничего не меняет для курорта.
«Глобальная проблема в том, что у нас сегодня эти статусы идут в отрыве от реальной деятельности этих курортов. В советские времена было другое отношение к курортам такого уровня. Этот статус означал, что это места, куда приезжает огромное количество людей. Было отдельное экологическое регулирование, например, были серьезные ограничения по допуску личных автотранспортных средств на их территорию. Были ограничения по застройке, ее этажности. Для отдыхающих означало, что это особая территория с особыми экологическими требованиями, что там все работает на его оздоровление: начиная от чистейших воздуха, воды, грязей, пляжей, заканчивая питанием и специальными услугами, которые там оказываются. Это было место, где человек восстанавливает свое здоровье», - отметила она.
По ее словам, требуется глобальный пересмотр регулирования таких территорий, чтобы не страдали жители и туристы.
«Сейчас это такие же населенные пункты, у которых такие же проблемы, которые есть у всех городов, при этом положение осложняется массовым одномоментным прибытием людей. Поэтому там и местные жители страдают, и туристы. Курорты стоят в пробках, задыхаются в выхлопных газах. Например, возьмем вопрос обеспечения медициной. Ее оснащение по системе ОМС рассчитывается из числа местных жителей, поэтому ее априори дефицит, плюс дефицит медицинских кадров в поликлиниках. Врачи должны конкурировать с туристами и тратить всю зарплату на съем жилья по туристическим ценам. То же самое касается всего персонала. Раньше эти люди жили в общежитиях. Сегодня их нет. Более того, их строительство запрещено законом. Статус федерального курорта не дает никаких особых преференций, и это нужно исправлять. Я говорю не только про Анапу, есть другие курорты. Все системы перегружены: социальная, транспортная, инфраструктура ЖКХ. Требуется глобальный пересмотр регулирования таких территорий, выделение дополнительных средств, чтобы снять перегрузы», - добавила она.
Анапа уже входила в список федеральных курортов, который кабинет министров утвердил летом 2024 года. Но границы курорта тогда не совпадали с административными границами округа, и Минздрав с февраля 2026 года дорабатывал документ. Теперь правовая неопределенность устранена.
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