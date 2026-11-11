Курорты федерального значения требуют не только особого статуса, но и выделения дополнительных средств, чтобы снять имеющиеся «перегрузы» из-за массового наплыва туристов, заявила НСН зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Правительство России 9 ноября 2026 года подписало постановление, которое закрепляет за Анапой статус курорта федерального значения — теперь не только по формальной принадлежности к перечню, но и с точными границами курортной территории. Под федеральный курорт отойдет вся площадь муниципального округа — 98 186 гектаров, от районов, соседних с Темрюкским и Крымским, до береговой линии Черного моря. Костенко посетовала на то, что это ничего не меняет для курорта.