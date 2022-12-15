Росалкогольрегулирование: в России выросли продажи водки

В ведомстве уточнили, что за период с января по ноябрь 2022 года было реализовано до 193,323 млн декалитров (дал) алкоголя. Более трети пришлось на водку - объём розничных продаж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 6%, до 68,845 млн дал.

Отмечается, что продажи слабоалкогольной продукции за 11 месяцев текущего года увеличились на 52,9% (13,568 млн дал), виноградных вин - на 0,6% (48,192 млн дал), ликёрных вин - на 144,5% (655,2 тысяч дал), шампанских и игристых - на 8,5% (14,9 млн дал), коньяка - на 4,5% (11,056 млн дал).

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что механизм минимальной розничной цены предлагается распространить на всю алкогольную продукцию, включая тихие вина и пиво, пишет журнал «Профиль».

