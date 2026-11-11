В Пермском крае микроавтобус с чиновниками попал в ДТП с фурой

Микроавтобус с сотрудниками администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края столкнулся с фурой на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщил глава округа Сергей Толчин в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе поселка Ергач.

«К сожалению, есть пострадавшие. Четверо коллег были госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести», - указал Толчин.

По его словам, еще трое участников ДТП после осмотра в больнице отказались от госпитализации, два человека отказались от осмотра на месте инцидента.

Ранее первый замгубернатора Курской области Александр Чепик попал в аварию во время рабочей поездки. В результате ДТП получили травмы пять человек, чиновник не пострадал.

