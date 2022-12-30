Эксперт рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет

Люди с большим весом лучше переносят алкогольные напитки, чем худые, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача диетолога Татьяну Залетову.

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По ее словам, в новогоднюю ночь осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто соблюдал диету и скинул вес, так как они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты «вырубить» может и гораздо меньшая доза. «Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится», — отметила эксперт.

Переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его. Алкоголь в организме человека превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не причиняет такой вред, как если бы человек выпил чистый ацетон.

Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта будет относительно безопасно для здоровья человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗдоровьеАлкоголь
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