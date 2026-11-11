Крылатые качели: США и Израиль не могут договориться по Ирану
США не готовы рассматривать экстремальные сценарии воздействия на Иран, в то время как Израиль намерен использовать ситуацию для оправдания ожиданий ядерного электората правящей партии, заявил НСН Василий Останин-Головня.
Санкции и удары по правящей элите Ирана результатов не принесли, и президент США Дональд Трамп не намерен идти по пути эскалации. Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нагнетание ситуации является, в том числе, внутриполитической проблемой в стране, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Ранее СМИ написали о том, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху устроили перепалку из-за дальнейших действий против Ирана. Как сообщает израильский новостной портал Ynet, пока президент США намерен дать дипломатии ещё один шанс, премьер-министр Израиля считает, что единственный способ окончательно устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана — это свержение действующего режима. Останин-Головня отметил, что сейчас сложно давать прогнозы о том, чем закончится спор США и Израиля, пояснив причины происходящего.
«План был в рамках военной операции максимально дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Иране. Прежде всего длительным экономическим воздействием. Но этого не получилось сделать за долгие годы санкционного давления. Более того, парадоксальным образом показала себя предыдущая эскалация, когда были ликвидированы верховные лидеры и многие высокопоставленные чиновники Ирана. Система элит, которая в отличие от выстроенной вертикали власти менее очевидна, и система управления Ирана показали значительную степень устойчивости. Поэтому быстро решить этот вопрос вряд ли получится, если, конечно, не рассматривать экстремальные сценарии. К этому Штаты на данный момент явно не готовы. Израиль, по большей части, использует этот тезис во внутриполитическом нарративе для того, чтобы оправдать ожидания ядерного электората партии «Ликуд» и её союзников, на которых опирается кабинет Нетаньяху», - пояснил Останин-Головня.
Собеседник НСН также отметил, что для Соединённых штатов тема Ирана не стоит на первом месте, в то время как для действующих израильских властей отказ от агрессивной политики чреват политическим провалом.
«Эскалация может привести к дестабилизации региона, но точные прогнозы давать в такой обстановке невозможно. Слишком много зависит от внутриполитической конъюнктуры как Израиля, так и Штатов. Иран будет отбиваться до последнего, потому что другого выхода нет и на данный момент запас прочности у Исламской Республики сохраняется. Но надо понимать, что для США это один из периферийных вопросов. Здесь Вашингтону скорее важно держать на качелях и региональных союзников, и мировое сообщество. В то время, как для Израиля тема Ирана является вопросом не только безопасности, но и внутриполитической стабильности. Резкая смена курса страны вряд ли возможна после всего того, что наделал Нетаньяху со своей командой. Резкий поворот будет означать потерю позиций в регионе, в том числе и на ближайших границах в отношении Сирии, Ливана и Палестинской автономии», - считает Останин-Головня.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал НСН о том, что страны Персидского залива не собираются выплачивать США компенсацию за военные действия против Ирана, более того, и сам глава США Дональд Трамп всерьез не ожидает каких-то выплат.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Перегружены и задыхаются!»: В Госдуме призвали пересмотреть регулирование федеральных курортов
- Крылатые качели: США и Израиль не могут договориться по Ирану
- В Пермском крае микроавтобус с чиновниками попал в ДТП с фурой
- Нарколог рассказал о пятикратном увеличении смертности в новогодние праздники
- Мадьяр: Венгрия не считает российский газ дешевым
- «Узкий, но живучий»: Писатель Рубанов объяснил успех фильма «Коммерсант» в США
- Карпин рассказал о самых успешных и неудачных матчах сборной РФ за пять лет
- Переходят на «Мафию»: В каком возрасте подростки устают от компьютерных игр
- Невыгодные мигранты: Почему приезжих заставят платить за членов семей
- В Адыгее из-за обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажки