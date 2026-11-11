Санкции и удары по правящей элите Ирана результатов не принесли, и президент США Дональд Трамп не намерен идти по пути эскалации. Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нагнетание ситуации является, в том числе, внутриполитической проблемой в стране, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Ранее СМИ написали о том, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху устроили перепалку из-за дальнейших действий против Ирана. Как сообщает израильский новостной портал Ynet, пока президент США намерен дать дипломатии ещё один шанс, премьер-министр Израиля считает, что единственный способ окончательно устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана — это свержение действующего режима. Останин-Головня отметил, что сейчас сложно давать прогнозы о том, чем закончится спор США и Израиля, пояснив причины происходящего.

«План был в рамках военной операции максимально дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Иране. Прежде всего длительным экономическим воздействием. Но этого не получилось сделать за долгие годы санкционного давления. Более того, парадоксальным образом показала себя предыдущая эскалация, когда были ликвидированы верховные лидеры и многие высокопоставленные чиновники Ирана. Система элит, которая в отличие от выстроенной вертикали власти менее очевидна, и система управления Ирана показали значительную степень устойчивости. Поэтому быстро решить этот вопрос вряд ли получится, если, конечно, не рассматривать экстремальные сценарии. К этому Штаты на данный момент явно не готовы. Израиль, по большей части, использует этот тезис во внутриполитическом нарративе для того, чтобы оправдать ожидания ядерного электората партии «Ликуд» и её союзников, на которых опирается кабинет Нетаньяху», - пояснил Останин-Головня.