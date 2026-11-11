Нарколог рассказал о пятикратном увеличении смертности в новогодние праздники

Василий Шуров заявил НСН, что на Новый год смертность увеличивается в пять раз, на это влияют алкоголь и свободное время.

В России алкогольная зависимость диагностирована лишь у небольшой группы граждан, при этом до десяти миллионов человек употребляют регулярно, а 30% - минимум по пятницам, заявил НСН врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

1,5 трлн рублей лишилась за год экономика России из-за пьянства жителей страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные профессора Сеченовского университета Андрея Куликова. По его словам, расходы, вызванные злоупотреблением спиртными напитками, достигают 0,7% ВВП. Прямые затраты системы здравоохранения и убытки, вызванные непосредственно злоупотреблением алкоголем, в 2025 году составили почти 85 млрд рублей. Шуров объяснил, что эта цифра складывается не только из тех, кто официально признан алкоголиком.

Экономика России потеряла почти 1,5 трлн рублей из-за пьянства граждан

«С диагностированной алкогольной зависимостью у нас около миллиона граждан, это те, которых поставили на учет. Но мы понимаем, что это вершина айсберга. От шести до десяти миллионов регулярно употребляют, а миллион – это уже дно, когда серьезные проблемы со здоровьем, и им пришлось сдаваться. И еще примерно 30% россиян регулярно умеренно употребляют, так называемые культуропитейщики. Это люди, которые очень агрессивно реагируют на желание других членов семьи пятницу провести трезво, но зависимостью это не считают. У нас на Новый год смертность увеличивается в пять раз, потому что алкоголь и свободное время. Скорые, МЧС, пожарные, полиция впахивают в пятикратном размере. Так происходит каждый год, я знаю, о чем говорю, потому что работал на скорой. Петарды, балконы, поезда – топ нелепых новогодних смертей», - рассказал он.

Людям с алкогольной зависимостью и их близким стоит начинать подготовку к новогодним праздникам уже в ноябре. В этот период появляются первые факторы, способные спровоцировать возвращение к спиртному. Об этом рассказал психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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