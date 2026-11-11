«С диагностированной алкогольной зависимостью у нас около миллиона граждан, это те, которых поставили на учет. Но мы понимаем, что это вершина айсберга. От шести до десяти миллионов регулярно употребляют, а миллион – это уже дно, когда серьезные проблемы со здоровьем, и им пришлось сдаваться. И еще примерно 30% россиян регулярно умеренно употребляют, так называемые культуропитейщики. Это люди, которые очень агрессивно реагируют на желание других членов семьи пятницу провести трезво, но зависимостью это не считают. У нас на Новый год смертность увеличивается в пять раз, потому что алкоголь и свободное время. Скорые, МЧС, пожарные, полиция впахивают в пятикратном размере. Так происходит каждый год, я знаю, о чем говорю, потому что работал на скорой. Петарды, балконы, поезда – топ нелепых новогодних смертей», - рассказал он.

Людям с алкогольной зависимостью и их близким стоит начинать подготовку к новогодним праздникам уже в ноябре. В этот период появляются первые факторы, способные спровоцировать возвращение к спиртному. Об этом рассказал психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

