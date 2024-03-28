«Преступники шифруются»: Почему контроль над Telegram не убережет от терактов
Своевременный мониторинг мессенджеров не обезопасит от преступной деятельности, однако при необходимости в России могут осуществить полную блокировку отдельных ресурсов, заявил НСН Андрей Свинцов.
Российские спецслужбы работают в контакте с администрацией Telegram, но даже полный контроль над переписками и контентом не помогает предотвращать преступления, сказал в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, в России не планируют блокировать мессенджер Telegram, однако факт применения сервиса террористами для обмена информацией требует особого внимания со стороны создателя мессенджера Павла Дурова. Свинцов пояснил, что Роскомнадзор и другие ведомства имеют тесные связи с руководством Telegram.
«Уверен, что у наших спецслужб есть отношения с Telegram и его непосредственным руководством. Они достаточно конкретные, позволяют получать всю необходимую информацию. Но преступники понимают, что ведется слежка, мониторинг и применяют шифрованные сообщения. Доступ к почтовым сервисам и мессенджерам не всегда позволяет влиять на ситуацию. Мы видели, как быстро задержали всех преступников, совершивших теракт в «Крокусе», но предотвратить такое чудовищное преступление совсем не получилось. Даже если у спецслужб появляется информация о подготовке теракта, не всегда можно понять, где он произойдет, и кто является непосредственным преступником», - сообщил он.
Собеседник НСН также добавил, что полная блокировка какой-либо соцсети на территории России теоретически возможна, но это не целесообразно.
«Не нужно блокировать соцсети и сервисы, которые соблюдают действия российского законодательства. Те, которые его не соблюдают и работают против нашей страны, конечно, необходимо ограничивать и ставить под контроль. Telegram к подобным не относится. Если будет задача полностью что-то заблокировать, у государства есть такая возможность. Но пока такой задачи не ставится. Сегодня на заблокированные сервисы можно заходить с помощью VPN. Совсем запретить его нельзя, он используется, в том числе, в легальном поле, но с нелегальным VPN государство борется. При необходимости можно заблокировать конкретный сервис или соцсеть на территории России, но нужно соизмерять затраты», - резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завербовали через Telegram-канал афганского крыла террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), работавший на аудиторию в Таджикистане, напоминает «Радиоточка НСН».
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