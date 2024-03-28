«Преступники шифруются»: Почему контроль над Telegram не убережет от терактов

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, в России не планируют блокировать мессенджер Telegram, однако факт применения сервиса террористами для обмена информацией требует особого внимания со стороны создателя мессенджера Павла Дурова. Свинцов пояснил, что Роскомнадзор и другие ведомства имеют тесные связи с руководством Telegram.

«Уверен, что у наших спецслужб есть отношения с Telegram и его непосредственным руководством. Они достаточно конкретные, позволяют получать всю необходимую информацию. Но преступники понимают, что ведется слежка, мониторинг и применяют шифрованные сообщения. Доступ к почтовым сервисам и мессенджерам не всегда позволяет влиять на ситуацию. Мы видели, как быстро задержали всех преступников, совершивших теракт в «Крокусе», но предотвратить такое чудовищное преступление совсем не получилось. Даже если у спецслужб появляется информация о подготовке теракта, не всегда можно понять, где он произойдет, и кто является непосредственным преступником», - сообщил он.