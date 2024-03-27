Силовики вскрыли чат в Telegram, в котором вербовали атаковавших «Крокус»

Силовики вскрыли чат в Telegram, в котором эмиссарами ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) осуществлялась вербовка террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом в своём Telegram-канале заявила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»

По её словам, за нарушение миграционного законодательства Приморский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду.

Она отметила, что иностранец состоит в группе в Telegram, где эмиссары ИГИЛ вербовали лиц для совершения терактов на территории России.

«Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта были завербованы в этом же Интернет-сообществе», - указала Лебедева.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что нападение на «Крокус Сити Холл» было не терактом ИГИЛ, а заказной политической атакой на Россию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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