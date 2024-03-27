Силовики вскрыли чат в Telegram, в котором вербовали атаковавших «Крокус»

По её словам, за нарушение миграционного законодательства Приморский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду.

Она отметила, что иностранец состоит в группе в Telegram, где эмиссары ИГИЛ вербовали лиц для совершения терактов на территории России.

«Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта были завербованы в этом же Интернет-сообществе», - указала Лебедева.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что нападение на «Крокус Сити Холл» было не терактом ИГИЛ, а заказной политической атакой на Россию, сообщает RT.