Силовики вскрыли чат в Telegram, в котором вербовали атаковавших «Крокус»
Силовики вскрыли чат в Telegram, в котором эмиссарами ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) осуществлялась вербовка террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом в своём Telegram-канале заявила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
По её словам, за нарушение миграционного законодательства Приморский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду.
Она отметила, что иностранец состоит в группе в Telegram, где эмиссары ИГИЛ вербовали лиц для совершения терактов на территории России.
«Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта были завербованы в этом же Интернет-сообществе», - указала Лебедева.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что нападение на «Крокус Сити Холл» было не терактом ИГИЛ, а заказной политической атакой на Россию, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ряд факторов действует против укрепления рубля
- В Петербурге начался концерт «Пикника» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- Поблагодарившую террористов нижегородскую школьницу лишили стипендии
- Бывшая жена Фёдора Бондарчука намерена отсудить у него часть имущества
- Замглавы ФТС Ягодкину обвинили в превышении полномочий
- Опрос: Дистанционную форму обучения предпочитают 45% российской молодежи
- США предложили 10 млн долларов за данные о хакерах из ALPHV BlackCat
- «Гамлета» поставят в театре «Ленком Марка Захарова»
- Гладков: В Белгородском районе сбили три украинских БПЛА
- Силовики вскрыли чат в Telegram, в котором вербовали атаковавших «Крокус»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru